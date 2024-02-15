Тюменец обманул государство и получил крупные выплаты. Как ему удалось?

Мужчина из Тюмени получил незаконные выплаты от СФР

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В апреле 2021 года 68-летний инвалид первой группы из Бердюжского района Тюмени узнал от родственника о способе обогатиться за счет СФР.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Имея право на предоставление средств реабилитации, он представил в ОСФР по Тюменской области документы с ложными сведениями, утверждая, что приобрел два модульных протеза бедра. В результате получил выплаты в размере 718.2 тысячи рублей, которые были ему не полагались, поскольку протезами он не пользовался. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Теперь мужчину обвинили в мошенничестве и на его имущество наложен арест. Ему также придется вернуть деньги и заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.