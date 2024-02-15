Московский суд заочно арестовал актера Панина*

Актер Алексей Панин* заочно арестован за призывы к терроризму

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Гагаринский суд Москвы в четверг избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении актера Алексея Панина* по делу о призывах к терроризму. Как сообщили в судебной инстанции, двухмесячный арест будет отсчитываться со дня его экстрадиции или по факту задержания на территории России.

Фото: Pravda.Ru

"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — рассказал источник в суде.

Напомним, что в конце мая 2023 года Панин был объявлен в розыск. По данным силовых структур, в отношении эпатажного артиста возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после его публикации в социальных сетях, посвященной взрыву на Крымском мосту.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.