Губернатор Самарской области установил запрет на работу для мигрантов в ряде социальных сфер

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В Самарской области ограничили сферы труда для мигрантов

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Общество

В Самарской области по решению губернатора Дмитрия Азарова введены ограничения в сфере трудоустройства для мигрантов. 

В Самарской области ограничили сферы труда для мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979

Во-первых, мигранты теперь не смогут работать в сфере транспорта и пассажирских перевозок. Эта мера по мнению чиновников повысит безопасность на дорогах, поскольку мигранты зачастую не имеют достаточной квалификации для безопасного транспорта.

Во-вторых, мигранты не могут быть трудоустроены в образовательные учреждения любого уровня, в том числе колледжи, школы и детские сады. Эта мера призвана обезопасить детей от возможных правонарушителей и соблюсти санитарно-гигиенические нормы. 

Также они не могут работать в сфере рекрутинга. Это связано с распространяющейся практикой кумовства и укрепления земляческих связей, что нарушает права местных жителей при трудоустройстве.

За последние месяцы наблюдаются попытки радикализации приезжих мигрантов с целью дестабилизации общественной обстановки в России. 

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