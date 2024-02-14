Губернатор Самарской области установил запрет на работу для мигрантов в ряде социальных сфер

В Самарской области ограничили сферы труда для мигрантов

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Самарской области по решению губернатора Дмитрия Азарова введены ограничения в сфере трудоустройства для мигрантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979

Во-первых, мигранты теперь не смогут работать в сфере транспорта и пассажирских перевозок. Эта мера по мнению чиновников повысит безопасность на дорогах, поскольку мигранты зачастую не имеют достаточной квалификации для безопасного транспорта.

Во-вторых, мигранты не могут быть трудоустроены в образовательные учреждения любого уровня, в том числе колледжи, школы и детские сады. Эта мера призвана обезопасить детей от возможных правонарушителей и соблюсти санитарно-гигиенические нормы.

Также они не могут работать в сфере рекрутинга. Это связано с распространяющейся практикой кумовства и укрепления земляческих связей, что нарушает права местных жителей при трудоустройстве.

За последние месяцы наблюдаются попытки радикализации приезжих мигрантов с целью дестабилизации общественной обстановки в России.