Губернатор Самарской области установил запрет на работу для мигрантов в ряде социальных сфер

В Самарской области по решению губернатора Дмитрия Азарова введены ограничения в сфере трудоустройства для мигрантов.
Во-первых, мигранты теперь не смогут работать в сфере транспорта и пассажирских перевозок. Эта мера по мнению чиновников повысит безопасность на дорогах, поскольку мигранты зачастую не имеют достаточной квалификации для безопасного транспорта.
Во-вторых, мигранты не могут быть трудоустроены в образовательные учреждения любого уровня, в том числе колледжи, школы и детские сады. Эта мера призвана обезопасить детей от возможных правонарушителей и соблюсти санитарно-гигиенические нормы.
Также они не могут работать в сфере рекрутинга. Это связано с распространяющейся практикой кумовства и укрепления земляческих связей, что нарушает права местных жителей при трудоустройстве.
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