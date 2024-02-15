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Распознавание нарциссических черт личности: пять основных признаков и их влияние на поведение, самооценку и личную жизнь

Как распознать нарцисса по пяти ключевым признакам

1:51
Общество » Полезные советы

Нарциссизм — это не только самовлюблённость и жажда внимания, но и сложные психологические механизмы, которые могут привести к разрушительным последствиям в отношениях. Эксперты сайта psychologytoday.com предлагают рассмотреть пять ключевых признаков нарцисса и их влияние на поведение в общении с окружающими.

Как распознать нарцисса по пяти ключевым признакам
Фото: nuevamujer.com

Сильная потребность во внимании и похвале

Нарциссы жаждут внимания и восхищения, стремясь к тому, чтобы их считали особенными и уникальными. Эта неутолимая потребность проявляется в различных сферах жизни, включая семью, друзей и работу. Они могут проявлять агрессивное или пассивно-агрессивное поведение, если чувствуют себя недооценёнными.

Скрытая агрессия и антагонизм

Одним из самых разрушительных аспектов нарцисса является его скрытая агрессия и зависть к другим. Эти чувства часто подавляются, но могут вырваться наружу в виде негативного юмора и сарказма, чтобы задеть человека.

Страх быть отвергнутым

Нарциссы часто боятся быть отвергнутыми, но при этом могут сами отталкивать и оскорблять других. Это связано с их собственным чувством неполноценности и стремлением маскировать его.

Неприятие и высмеивание других

Некоторые нарциссы постоянно критикуют и высмеивают близких и друзей, чтобы подтвердить свою собственную значимость. Это результат их низкой самооценки и потребности унизить других, чтобы почувствовать себя лучше.

Трудности в отношениях

Из-за своего чувства неполноценности уязвимые нарциссы испытывают трудности с доверием и установлением близких отношений. Они часто проявляют активную и пассивную агрессию по отношению к партнёру, что приводит к конфликтам и драмам.

Понимание этих признаков поможет обнаружить нарцисса и установить здоровые границы в общении с ним.

Как распознать нарцисса? 10 НЕОЧЕВИДНЫХ ПРИЗНАКОВ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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