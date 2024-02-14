Жители Мусорки отказались от переименования своего села

Администрация Мусорки в Самарской области не поддержала идею переименовать село

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Село Мусорка в Самарской области имеет свою историю, и жители дорожат ей, не считая его название унизительным. Что касается властей, то по их мнению данный топоним также не несет в себе оскорбительного смысла и не может быть причиной какой-либо травли.

Фото: Openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

"Очень странно, что село было выбрано в качестве каких-то оскорбительных моментов. Название "Мусорка" имеет свою историю, и люди гордятся и чтут ее, у нас никогда этот вопрос остро не стоял от слова совсем. ... как оскорбительное название населенного пункта жителями не воспринимается", — заявила врио главы администрации Ставропольского района Марина Ганина.

Считается, что село Мусорка основали русские поселенцы в 20-х годах 18 века. И названо оно в честь реки Мусорки. Финно-угорское значение топонима расшифровывается как му (земля) и сор (мелкое степное озеро).

Проект закона о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов, принижающие достоинство их населения внесли вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев. Авторы законопроекта считают, что названия типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка или Шалава могут стать поводом для травли местных жителей.

Опросы показали, что население таких сел и деревень не испытывает никакого неудобства из-за необычных названий и даже гордится ими. Поэтому данная инициатива не нашла поддержки и была отозвана