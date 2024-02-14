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Бухалово не исчезнет: Госдума аннулировала законопроект о переименовании населённых пунктов России

Бухалово останется на карте РФ, Госдума аннулировала законопроект о переименовании

1:22
Общество

В Государственной думе РФ не будут рассматривать законопроект о переименовании населённых пунктов с "оскорбительными" названиями.

Бухалово останется на карте РФ, Госдума аннулировала законопроект о переименовании
Фото: commons.wikimedia.org by Ишбаев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С инициативой разрешить местным властям принимать решения о переименовании населённых пунктов, названия которых жители считают оскорбительными, депутаты выступили осенью прошлого года. Речь шла о таких топонимах, как Бухалово (деревня в Ярославской области), Лох (населённый пункт в окрестностях Иваново) и других. В ноябре Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении.

Тем временем сами жители деревень и посёлков, носящих неоднозначные названия, неожиданно выступили против такой инициативы. Как сообщает НТВ, в селе Лох местные заявили, что гордятся топонимом и не хотят его менять. А жители Мусорки в Самарской области порекомендовали парламентариям заняться более серьёзным делом. В ответ депутаты начали оправдываться, что переименование не должно быть принудительным — дело, мол, отдадут на волю самим местным жителям, которые, возможно, придумают нечто более благозвучное.

Точку в этом вопросе поставил комитет Госдумы по региональной политике, члены которого пришли к выводу, что инициатива противоречит действующему российскому законодательству, так что Бухалово не исчезнет с карты страны как минимум в ближайшие годы.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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