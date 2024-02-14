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Ушла из жизни писательница и искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину шедевры живописи на миллиарды долларов

Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину картины стоимостью $2 млрд

1:16
Общество

Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась 11 февраля на 99-м году жизни, сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры РФ.

Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину картины стоимостью млрд
Фото: Wikimedia Commons

"Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине", — подчеркнули в ведомстве.

Молева была разносторонним человеком. На её счету — десятки научных работ о русских художниках, исследований по истории искусства, библиография учёной насчитывает ни много ни мало — свыше 120 книг.

Но более всего она известна тем, что завещала Владимиру Путину коллекцию картин, в которой есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино и др. Мировые эксперты оценивают её в 2 миллиарда долларов.

Нина Михайловна рассказывала, почему президент РФ стал наследником. Ещё в 1990-х она и её муж решили завещать картины России. Но оказалось, по закону страна не может получить наследство, эту роль должен выполнить её представитель — физическое или юридическое лицо. Поэтому в завещании указали Путина.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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