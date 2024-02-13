"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о депортации мигрантов за домогательства

В Госдуме предложили депортировать мигрантов за домогательства

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в нижнюю палату законопроект, предусматривающий наказание вплоть до депортации для иностранных граждан и лиц без гражданства за домогательства в отношении россиян, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Edith Castro Roldán, Oscar Manuel Luna Nieto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу — и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо", — подчеркнул Даванков.

Сегодня за это правонарушение полагается административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Лидер "Новых людей" просит добавить в эту статью пункт о наказании за домогательства к гражданам России.

Ранее, в октябре прошлого года, правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу, подчеркнув, что суды при рассмотрении дел о нарушении иностранцами режима пребывания, влекущем выдворение, должны иметь возможность учитывать обстоятельства, "позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности".

Тем не менее, вице-спикер Госдумы все равно внес законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. По мнению представителей партии "Новые люди", проект призван обеспечить безопасность россиян и снизить социальную напряженность.