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Опытные хозяйки знают, что режим для стирки перьевых изделий подойдёт и для бамбукового одеяла

Правила заботы за бамбуковым одеялом: секреты правильной стирки и ухода

1:21
Общество

Многие обращают внимание на стильные изделия из бамбука, однако не всегда осведомлены о том, как правильно ухаживать за ними. Важно осознать, что неправильная стирка может негативно сказаться на состоянии бамбукового одеяла.

Правила заботы за бамбуковым одеялом: секреты правильной стирки и ухода
Фото: commons.wikimedia. org by Timesoup is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Давайте рассмотрим несколько важных правил, которые следует учитывать при уходе за такими изделиями.

Правила ухода за бамбуковым одеялом:

1. Выбор порошка: При выборе моющего средства для бамбукового одеяла не всегда удается найти специализированный вариант. Однако опытные хозяйки советуют использовать качественный порошок в жидкой форме. Этот вариант идеален для бамбуковых изделий.

2. Режим стирки: Выбор подходящего режима стирки имеет ключевое значение, так как неправильный выбор может повредить одеяло. Если ваша стиральная машина поддерживает режим для перьевых изделий, это будет оптимальным вариантом. Деликатная стирка также подходит для бамбуковых одеял.

3. Полоскание и отжим: Важным моментом ухода за бамбуковым одеялом является двукратное полоскание после стирки. Также следует обратить внимание на скорость отжима, которая не должна превышать 900 оборотов. Этот предосторожностный шаг поможет сохранить структуру и качество вашего бамбукового одеяла на долгое время.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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