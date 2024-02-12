Секрет увеличения пенсии: почему увольнение может привести к невозможности устроиться на новую

Юрист Ляховецкий предупредил о рисках увольнения для индексации пенсии и возвращения к работе

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Юрист Никита Ляховецкий подчеркнул риски, связанные с схемой увольнения для индексации пенсии и последующего возвращения к работе.

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Пенсионеры могут остаться без работы даже в случае соглашения с работодателем о возвращении. Эксперт рекомендует воздержаться от этой схемы, особенно для работников бюджетных учреждений. После увольнения с работы пенсионерам полагается перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Размер перерасчета зависит от времени увольнения и количества пропущенных индексаций. Срок перерасчета также зависит от способа получения пенсии: через "Почту России" или на карту. В случае получения на карту перерасчет происходит быстрее.