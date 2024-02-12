"Ничего общего с настоящей любовью": учителей в РФ призвали следить, чтобы школьники не дарили друг другу валентинки

Депутат ГД Колунов объяснил, как можно искоренить День всех влюбленных в РФ

2:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Педагоги в наших школах должны следить за тем, чтобы дети не обменивались валентинками к 14 февраля. Такую идею высказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

По его мнению, учителя играют роль наставников и воспитателей детей, поэтому они должны контролировать, чтобы у детей формировались правильные, традиционные ценности.

"Если мы увидели, что в школе дети обмениваются валентинками, мы собираем класс, рассказываем о Дне семьи, любви и верности, о нашем празднике, объясняем, почему так делать не следует. Если с первого раза не помогло, мы повторяем. Рано или поздно ребенок поймет, что отмечать 14 февраля так же, как Рождество католиков, неправильно. У нас есть свои праздники, и мы должны уделять им особое внимание", — пояснил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Cегодня".

Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов напомнил, что массово отмечать День святого Валентина в России начали в 90-е годы.

"Для поколения 1990-х, столкнувшегося с многочисленными проблемами, этот праздник стал своеобразным утешением, которого общество тогда так нуждалось. Людям нужен был любой повод для радости, и 14 февраля с его признаниями в любви, букетами и валентинками подошел для этого", — добавил эксперт.

Колунов также заявил, что этот праздник был западным импортом и проник в нашу страну вместе с западными брендами, ценностями и взглядами сразу после открытия границ.

"Ясно, что время подражания всему западному прошло. Пора закончить и с 14 февраля. Патриарх Кирилл, выступая на Рождественских чтениях в январе, заявил, что этот праздник пропагандирует отношения, не имеющие ничего общего с настоящей любовью. И это абсолютно верно: в основе этого праздника нет идеи создания семьи, нет идеи детей, правильного воспитания и традиций", — подчеркнул Колунов.

Парламентарий напомнил также, что еще в 2022 году президент РФ учредил День семьи, любви и верности, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии.

"Этот праздник имеет православные корни, а не католические, он отмечает любовь, семью и верность, а не "праздник отношений", как 14 февраля. Я считаю необходимым популяризировать именно 8 июля, рассказывать об этом празднике в школах, тем самым избавляясь от западного "любовного" наследия", — подытожил депутат.