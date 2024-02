"Ничего общего с настоящей любовью": учителей в РФ призвали следить, чтобы школьники не дарили друг другу валентинки

Педагоги в наших школах должны следить за тем, чтобы дети не обменивались валентинками к 14 февраля. Такую идею высказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов.

