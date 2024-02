Как опытные хозяйки возвращают мягкость и приятный на ощупь характер махровым полотенцам

После приятного душа нет ничего лучше, чем завернуться в мягкое и теплое полотенце. Тем не менее, многие сталкиваются с проблемой, когда после стирки полотенце теряет свою мягкость, становится жестким и перестает хорошо впитывать влагу. Эти изменения касаются не только ощущений, но и функциональных качеств ткани.

Фото: commons.wikimedia. org by Anna reg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria license