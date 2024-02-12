Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAMA: люди со сменным графиком работы более подвержены тревожности и депрессии
Галкин* показал уютный семейный вечер с Пугачёвой и детьми
Через какое время после приема алкоголя можно садиться за руль: выводы медика
В Польше фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено
Лучшие упражнения на растяжку до и после обычной ходьбы
Как решить проблему опадания завязей клубники
Кекс "Валентинка": эта оригинальная выпечка удивит ярко-красным сердцем внутри
Ведущий метеоролог GISMETEO Леонид Старков рассказал Pravda.Ru о погоде на ближайшие дни
Алёна Водонаева со слезами на глазах выслушала приговор своему близкому другу Багиеву 
Легко избавляем мужа от жирных пятен на штанах: как новых, так и старых. Вот рецепт

Секреты избавления от жирных пятен на одежде: эффективные методы для чистки

1:13
Общество

Жирные пятна на предметах гардероба часто представляют сложность при стирке. Многие склонны переводить такую одежду в категорию "для грязных работ". Однако существует возможность легко избавиться от жирных пятен даже после первой стирки, не обязательно прибегая к химическим средствам, благодаря народным методам.

Секреты избавления от жирных пятен на одежде: эффективные методы для чистки
Фото: Unsplash by Jon Tyson is licensed under public domain

Борьба с новыми пятнами: Если жирное пятно появилось на спортивной ткани, можно прибегнуть к смеси из нашатыря, тертого мыла и скипидара в пропорции 2:2:1. Нанесите получившуюся пасту на место загрязнения и оставьте перед стиркой.

В случае, если жирные следы появились на любимых праздничных брюках, рекомендуется промакивать их салфеткой до тех пор, пока она не перестанет впитывать жир. Затем загрязнение обсыпьте солью.

Для светлых брюк рекомендуется использовать зубную пасту, нанося ее напрямую на загрязненный участок.

Устранение старых пятен: Хозяйки советуют использовать средство для мытья посуды. Нанесите одну каплю на старое пятно, втирайте гелевый состав в ткань. При необходимости добавьте немного горячей воды. Оставьте изделие на полчаса перед стиркой.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников Предсказавший развал СССР евросоциолог Тодд констатировал поражение Запада Олег Володин Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену Любовь Степушова
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Ведущий метеоролог GISMETEO Леонид Старков рассказал Pravda.Ru о погоде на ближайшие дни
Алёна Водонаева со слезами на глазах выслушала приговор своему близкому другу Багиеву 
Секреты чистки стен: Как избавиться от детских рисунков на обоях
Главу украинского МИД Кулебу искусала собака
Бизнесмен Илон Маск возмутился ситуацией вокруг интервью президента РФ Путина в США
В Роскачестве заявили об опасности повторного кипячения воды в пластиковых чайниках
Люся Чеботина объяснила, почему до сих пор одна
Завести домашнего питомца для ребенка: что нужно учесть перед решением
Врач Хухрев призвал не мерить давление на одной руке несколько раз подряд
Уход за ушами собак: советы и рекомендации для заботливых владельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников