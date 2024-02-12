Легко избавляем мужа от жирных пятен на штанах: как новых, так и старых. Вот рецепт

Секреты избавления от жирных пятен на одежде: эффективные методы для чистки

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Жирные пятна на предметах гардероба часто представляют сложность при стирке. Многие склонны переводить такую одежду в категорию "для грязных работ". Однако существует возможность легко избавиться от жирных пятен даже после первой стирки, не обязательно прибегая к химическим средствам, благодаря народным методам.

Фото: Unsplash by Jon Tyson is licensed under public domain

Борьба с новыми пятнами: Если жирное пятно появилось на спортивной ткани, можно прибегнуть к смеси из нашатыря, тертого мыла и скипидара в пропорции 2:2:1. Нанесите получившуюся пасту на место загрязнения и оставьте перед стиркой.

В случае, если жирные следы появились на любимых праздничных брюках, рекомендуется промакивать их салфеткой до тех пор, пока она не перестанет впитывать жир. Затем загрязнение обсыпьте солью.

Для светлых брюк рекомендуется использовать зубную пасту, нанося ее напрямую на загрязненный участок.

Устранение старых пятен: Хозяйки советуют использовать средство для мытья посуды. Нанесите одну каплю на старое пятно, втирайте гелевый состав в ткань. При необходимости добавьте немного горячей воды. Оставьте изделие на полчаса перед стиркой.