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Терапевт Беляева считает, что вода из- под крана не пригодна для питья

Вода из- под крана часто содержит соли тяжёлых металлов- медики не рекомендуют ёё пить

1:57
Общество

Очистка воды и отсутствие бактерий в водопроводной воде — не гарантия её безопасности, считают специалисты.

Вода из- под крана часто содержит соли тяжёлых металлов- медики не рекомендуют ёё пить
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

"В воде может быть большое количество солей тяжелых металлов В ней, например, железа очень много содержится. Мы же не знаем, по каким трубам она течет. Может быть, и свинец где-то содержится. Если это постоянно пить, то в организме все накопится со временем, и будет для печени, для почек очень нехорошо. Поэтому все-таки лучше фильтровать. Фильтровать и фильтр менять регулярно. Хотя бы кипятить можно на крайний момент. Может быть, разово, очень хочется пить — ничего, но на постоянной основе не надо", — советует собеседница Pravda. Ru.

Вода из уличных автоматов, считает Мария Беляева, тоже не всегда хорошего качества, и даже может быть подделкой под известные бренды. Доктор рекомендует приобретать её у хорошо зарекомендовавших себя поставщиков.

"Мы не знаем, где она наливается. Сейчас за этим чуть больше следится, потому что на всех QR-коды наклеены. Вроде как контроль. Но, все равно я бы рекомендовала в проверенных местах, например, заказывать, покупать", — говорит спикер.

Если выбор пал на родниковую воду, то природный источник, как минимум должен быть проверен. Нужно убедиться, что вода в ключе пригодна для питья.

"Нужно знать, брали ли какие-то пробы оттуда. То, что люди пьют ее годами, тоже ни о чем не говорит. это может быть опасно. Мы не знаем, откуда собираются сточные воды. Может быть, в какой-то момент это было безопасно, а сейчас уже рядом предприятие или что-то. Все-таки чтобы в качестве питьевой прямо ее использовать и не кипятить, не фильтровать, а так пить, должен соответствующий орган дать на это разрешение", — считает врач.

В качестве безопасного источника питьевой воды эксперт нашего издания рекомендует употреблять бутилированную воду.

 

 

ВОДА — ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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