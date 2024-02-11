Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смех и юмор в автомобильной среде: популярные анекдоты про водителей
Необычный подход: Как использование кондиционера для белья может сделать ваш туалет идеально чистым
Врач Магомедова заявила, что риск развития онкологии зависит от образа жизни человека
Существует несколько мифов органической косметики, которые стоит пересмотреть, включая утверждение о ее безаллергенности
Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой
Перекись водорода в уходе за комнатными растениями: полезные свойства и правила применения
Признаки экономии: как распознать, что хозяйка в доме прижимиста
Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
Зачем опытные хозяйки "засаливают" одежду перед тем, ка её постирать: знает не каждый

Необычные применения каменной соли: Секреты использования в стирке и уходе за вещами

1:11
Общество

Соль, привычная в кулинарии, оказывается невероятно полезной за пределами кухни, особенно когда речь идет о поваренной каменной соли. Этот многофункциональный продукт становится эффективным средством для стирки, отбеливания и чистки различных поверхностей.

Необычные применения каменной соли: Секреты использования в стирке и уходе за вещами
Фото: de.wikipedia by Christian Thiele is licensed under GNU Free Documentation License

Применение соли в стирке несет двойную цель.

Во-первых, соль является отличным отбеливателем для вещей, которые приобрели желтоватый или сероватый оттенок от старения. Хозяйки часто используют солевой раствор для замачивания тюли. Путем размешивания 3-5 ложек соли в тазу воды с добавлением стирального порошка они замачивают шторы на ночь, а затем стирают в стиральной машине. Если тюль требуется лишь небольшая очистка, полоскание в соленой воде также может привести к отбеливанию.

Также соль может быть добавлена прямо в стиральную машину вместе со стиральным порошком. Этот трюк помогает цветным вещам сохранить яркость ткани и предотвращает их деформацию при частых стирках. Таким образом, каменная соль, обычно используемая на кухне, раскрывает свои потрясающие возможности в области ухода за одеждой и тканями.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.

Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Как заставить герань цвести?
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Сводка с фронта: в Авдеевке ВСУ вводят срочные резервы, у Вербового уничтожен укрепрайон
Как лучше всего подписать рассаду, чтобы ничего не забыть
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Смех и юмор в автомобильной среде: популярные анекдоты про водителей
Необычный подход: Как использование кондиционера для белья может сделать ваш туалет идеально чистым
Врач Магомедова заявила, что риск развития онкологии зависит от образа жизни человека
Существует несколько мифов органической косметики, которые стоит пересмотреть, включая утверждение о ее безаллергенности
Необычные применения каменной соли: Секреты использования в стирке и уходе за вещами
Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой
Перекись водорода в уходе за комнатными растениями: полезные свойства и правила применения
Признаки экономии: как распознать, что хозяйка в доме прижимиста
Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников