Зачем опытные хозяйки "засаливают" одежду перед тем, ка её постирать: знает не каждый

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Необычные применения каменной соли: Секреты использования в стирке и уходе за вещами

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Соль, привычная в кулинарии, оказывается невероятно полезной за пределами кухни, особенно когда речь идет о поваренной каменной соли. Этот многофункциональный продукт становится эффективным средством для стирки, отбеливания и чистки различных поверхностей.

Фото: de.wikipedia by Christian Thiele is licensed under GNU Free Documentation License

Применение соли в стирке несет двойную цель.

Во-первых, соль является отличным отбеливателем для вещей, которые приобрели желтоватый или сероватый оттенок от старения. Хозяйки часто используют солевой раствор для замачивания тюли. Путем размешивания 3-5 ложек соли в тазу воды с добавлением стирального порошка они замачивают шторы на ночь, а затем стирают в стиральной машине. Если тюль требуется лишь небольшая очистка, полоскание в соленой воде также может привести к отбеливанию.

Также соль может быть добавлена прямо в стиральную машину вместе со стиральным порошком. Этот трюк помогает цветным вещам сохранить яркость ткани и предотвращает их деформацию при частых стирках. Таким образом, каменная соль, обычно используемая на кухне, раскрывает свои потрясающие возможности в области ухода за одеждой и тканями.