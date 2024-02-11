Младенческая смертность растет в геометрической прогрессии в Тюменской области

Младенческая смертность в Тюменской области увеличилась за 2023 год

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Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в Тюменской области умерли 62 ребенка до 1 года, что больше, чем за аналогичный период предыдущего года (60 случаев).

Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отчет также указывает, что за январь-ноябрь 2023 года в регионе родилось 15 836 человек, а скончались 14 619, что привело к естественному приросту населения в размере +1 217 человек. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

В сравнении с данными за аналогичный период 2022 года, когда родилось 16 290 человек, а скончались 15 472, естественный прирост составил +818 человек.