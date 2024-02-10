У иноагентов заберут последние деньги: в Госдуме обсуждается новый проект

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах принятия законопроекта, направленного на запрет размещения российской рекламы на сайтах иностранных агентов.
По словам Володина, это решение вызвано многочисленными обращениями граждан о размещении рекламы российских компаний на ресурсах, распространяющих антироссийскую пропаганду.
Предполагается, что новый законопроект будет запрещать россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов в социальных сетях. В случае нарушения запрета предусмотрены строгие меры ответственности.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.