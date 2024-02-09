Шокирующая правда о чае в России: как удалось победить фальсификации?

Глава "Росчайкофе" Чантурия: чай в России подделать невозможно

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня рынок чая в России практически не подвержен фальсификациям, что является значительным отличием от 90-х годов, когда такие проблемы были распространены.

Фото: flickr. com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Основные причины этой стабильности включают производство большинства чая внутри страны, строгий контроль над производством и реализацией со стороны контролирующих организаций, а также политику розничных сетей, требующую соблюдения определенных стандартов и условий со стороны поставщиков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Кроме того, компании-производители активно анализируют рынок и взаимодействуют с органами безопасности для предотвращения фальсификаций под их брендами. Эти меры сделали российский рынок чая надежным и свободным от поддельной продукции.