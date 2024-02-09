Почему принц Гарри не сможет стать королём Британии, рассказал эксперт

Старший научный сотрудник института Европы РАН Олег Охошин объяснил, почему принцу Гарри никогда не достанется титул короля Великобритании.
Олег Охошин напомнил, что у принца Гарри непросто складываются отношения с представителями королевской династии. Особенно конфликты обострились после выхода книги принца Гарри, в которой он критикует своего отца и других родственников.
Эксперт уверен, что даже в случае смерти короля Великобритании Карла III или отказа от престола принца Уильяма трон не перейдёт к его младшему брату.
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"Этот вопрос решается на семейном совете династии. Поэтому совершенно не факт, что после Уильяма в порядке очереди трон отойдет принцу Гарри", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
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