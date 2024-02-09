Почему принц Гарри не сможет стать королём Британии, рассказал эксперт

Эксперт института Европы РАН Охошин заявил, что престол в Британии не достанется принцу Гарри

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Старший научный сотрудник института Европы РАН Олег Охошин объяснил, почему принцу Гарри никогда не достанется титул короля Великобритании.

Фото: popcornnews.ru

Олег Охошин напомнил, что у принца Гарри непросто складываются отношения с представителями королевской династии. Особенно конфликты обострились после выхода книги принца Гарри, в которой он критикует своего отца и других родственников.

Эксперт уверен, что даже в случае смерти короля Великобритании Карла III или отказа от престола принца Уильяма трон не перейдёт к его младшему брату.

Ранее Ольга Бузова высказалась о больном онкологией короле Великбритании.

"Этот вопрос решается на семейном совете династии. Поэтому совершенно не факт, что после Уильяма в порядке очереди трон отойдет принцу Гарри", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".