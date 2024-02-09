Виновный в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов готовится выйти на свободу по УДО

Михаил Ефремов готовится к условно-досрочному освобождению

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП в центре Москвы, готовится выйти на свободу по процедуре условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает MASH.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По информации Telegram-канала, Ефремов может выйти на свободу уже в марте этого года. Сейчас адвокаты актёра занимаются сбором документов и привлекли на помощь спецзащитника, целью которого станет получение согласия на условно-досрочное освобождение от родных погибшего по вине актёра водителя.

В данный момент Ефремов продолжает отбывать свой срок в одной из колоний в Белгородской области. В прошлом году он уже подавал прошение о досрочном освобождении, но суд отказал ему. Ранее актёр заявил, что полностью осознал свою вину и раскаивается в своём преступлении.

"В колонии ко мне пришло осознание случившегося. На мне страшный грех, мне его замаливать всю жизнь. Если выйду на свободу, буду всеми силами помогать родным погибшего", — приводит его слова "Российская газета".

На сегодня Ефремов отсидел 3,5 года из присуждённых ему семи с половиной лет. Новое прошение об УДО он планирует подавать в марте. Защита хочет привлечь к процессу семью погибшего в роковой автокатастрофе, подписи в пользу актёра собирают его столичные коллеги по цеху.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находившийся за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee под воздействием алкоголя и наркотиков, выехал на Садовом кольце в Москве на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого на следующий день умер от полученных травм в больнице.