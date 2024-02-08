Выяснилось, каково соотношение заработков самозанятых мужчин и женщин в России

Стало известно, сколько получали самозанятые российские мужчины в 2023 году

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Согласно последним данным исследования "Почта банка" на основе информации из сервиса "Веду бизнес", в 2023 году среднемесячный доход самозанятых мужчин в России составил 17,5 тыс. рублей, что в 2,5 раза выше, чем у самозанятых женщин.

Фото: Freepik

Это означает, что самозанятые мужчины в среднем зарабатывают значительно больше представительниц слабого пола, подчёркивает Газета.Ru.

Анализ отчёта показал, что мужчины, занятые в сферах ремонта, перевозок и IT-сферы, получают больше денег за свои услуги, чем женщины, которые чаще работают в сферах красоты, дизайна и детских развлечений.

Исследование также выявило, что самозанятые люди в возрасте от 31 до 40 лет составляют наибольшую долю этой категории россиян (36%). Предприниматели в возрасте от 41 до 50 лет составляют четверть, а от 23 до 30 лет — 14%. Меньше всего самозанятых наблюдается среди лиц старше 60 лет (8%) и моложе 22 лет (6%).

Самыми высокие средние чеки зафиксированы у самозанятых предпринимателей в Саратовской и Московской областях, Ульяновске, Смоленске и Москве. Наиболее активно новым сервисом "Веду бизнес" пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Ростова.

Стоит отметить, что самозанятые чаще получают доход от физических лиц, а не юридических или индивидуальных предпринимателей. Также в банке отмечено, что в 2023 году количество самозанятых, обслуживаемых ими, увеличилось на 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Эти данные свидетельствуют о росте самозанятости в России.