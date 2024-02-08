Проживающий в США писатель Ник Перумов заявил, что РФ ведёт "великую войну за воссоединение русских земель"

Писатель-фантаст Ник Перумов (Николай Перумов), проживающий с 1998 года в США, заявил, что РФ ведёт на Украине "великую войну за воссоединение русских земель".
Об этом автор вольного продолжения толкиеновского "Властелина колец" написал на своей странице ВКонтакте. Перумов жёстко раскритиковал тех, кто уехал из России, отказав им в моральном праве говорить о событиях, которые происходят в РФ.
"Жалки и достойны презрения те, кто, сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов", — высказался писатель.
Он добавил, что распространяет это правило на себя. "Релокантам" Перумов противопоставил участников специальной военной операции, защитников России, "отражающих удары по Белгороду" и простых россиян, даже в тылу рискующих стать жертвой украинских дронов. Именно они, подчеркнул писатель, имеют право говорить "о великой и страшной войне за воссоединение русских земель".
Отметим, что этот пост в популярной российской соцсети стал первым публичным высказыванием Перумова с момента начала СВО.
Николай Перумов эмигрировал в Соединённые Штаты в 1998 году, когда в России разразился финансовый кризис. Там он продолжил карьеру микробиолога, все эти годы работает в Северной Каролине и утверждает, что литература дня него — "хобби", а настоящее призвание — исследования и наука.
Известность Перумову-писателю принесло продолжение трилогии Джона Толкиена "Властелин колец" — серия из пяти произведений под общим названием "Кольцо тьмы". Начинающий фантаст задумал свою книгу как развлечение для друзей, но неожиданно она была опубликована и разошлась тиражом в 100 тысяч экземпляров. На сегодняшний день творения Перумова переведены на многие языки мира, общий объём продаж составляет более четырёх миллионов книг.
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