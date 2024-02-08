Проживающий в США писатель Ник Перумов заявил, что РФ ведёт "великую войну за воссоединение русских земель"

Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель-фантаст Ник Перумов (Николай Перумов), проживающий с 1998 года в США, заявил, что РФ ведёт на Украине "великую войну за воссоединение русских земель".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом автор вольного продолжения толкиеновского "Властелина колец" написал на своей странице ВКонтакте. Перумов жёстко раскритиковал тех, кто уехал из России, отказав им в моральном праве говорить о событиях, которые происходят в РФ.

"Жалки и достойны презрения те, кто, сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов", — высказался писатель.

Он добавил, что распространяет это правило на себя. "Релокантам" Перумов противопоставил участников специальной военной операции, защитников России, "отражающих удары по Белгороду" и простых россиян, даже в тылу рискующих стать жертвой украинских дронов. Именно они, подчеркнул писатель, имеют право говорить "о великой и страшной войне за воссоединение русских земель".

Отметим, что этот пост в популярной российской соцсети стал первым публичным высказыванием Перумова с момента начала СВО.

Николай Перумов эмигрировал в Соединённые Штаты в 1998 году, когда в России разразился финансовый кризис. Там он продолжил карьеру микробиолога, все эти годы работает в Северной Каролине и утверждает, что литература дня него — "хобби", а настоящее призвание — исследования и наука.

Известность Перумову-писателю принесло продолжение трилогии Джона Толкиена "Властелин колец" — серия из пяти произведений под общим названием "Кольцо тьмы". Начинающий фантаст задумал свою книгу как развлечение для друзей, но неожиданно она была опубликована и разошлась тиражом в 100 тысяч экземпляров. На сегодняшний день творения Перумова переведены на многие языки мира, общий объём продаж составляет более четырёх миллионов книг.