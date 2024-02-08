Актриса Мария Шукшина призвала перенимать опыт у западных партнёров, которые уже столкнулись с проблемами мигрантских гетто.
Заслуженная артистка России выступил против идеи строить для мигрантов отдельные жилые кварталы. Она считает, что на таких территориях люди начинают чувстововать себя "униженными и оскорблёнными", а затем начинают мстить за притеснения.
Актриса уверена, что мигранты должны ассимилироваться в культуру и законы страны, в которую приехали.
"Да сколько уже фильмов снято всё теми же американцами про то, как страшно очутиться на территории гетто? Убьют и следов не найдут", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Она предложила авторов идеи построения "гетто" поселить там, чтобы им легче было контролировать мигрантов.
Ранее Мария Шукшина заступилась за многодетную семью, которую выселяют из квартиры в Москве.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.