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Шукшина призвала переселить чиновников в "гетто" для мигрантов: "Убьют и следов не найдут"

Мария Шукшина выступила против построения "гетто" для мигрантов

0:53
Общество

Актриса Мария Шукшина призвала перенимать опыт у западных партнёров, которые уже столкнулись с проблемами мигрантских гетто.

Мария Шукшина выступила против построения "гетто" для мигрантов
Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России выступил против идеи строить для мигрантов отдельные жилые кварталы. Она считает, что на таких территориях люди начинают чувстововать себя "униженными и оскорблёнными", а затем начинают мстить за притеснения.

Актриса уверена, что мигранты должны ассимилироваться в культуру и законы страны, в которую приехали.

"Да сколько уже фильмов снято всё теми же американцами про то, как страшно очутиться на территории гетто? Убьют и следов не найдут", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Она предложила авторов идеи построения "гетто" поселить там, чтобы им легче было контролировать мигрантов.

Ранее Мария Шукшина заступилась за многодетную семью, которую выселяют из квартиры в Москве.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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