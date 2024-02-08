Шукшина призвала переселить чиновников в "гетто" для мигрантов: "Убьют и следов не найдут"

Мария Шукшина выступила против построения "гетто" для мигрантов

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Актриса Мария Шукшина призвала перенимать опыт у западных партнёров, которые уже столкнулись с проблемами мигрантских гетто.

Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России выступил против идеи строить для мигрантов отдельные жилые кварталы. Она считает, что на таких территориях люди начинают чувстововать себя "униженными и оскорблёнными", а затем начинают мстить за притеснения.

Актриса уверена, что мигранты должны ассимилироваться в культуру и законы страны, в которую приехали.

"Да сколько уже фильмов снято всё теми же американцами про то, как страшно очутиться на территории гетто? Убьют и следов не найдут", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Она предложила авторов идеи построения "гетто" поселить там, чтобы им легче было контролировать мигрантов.

Ранее Мария Шукшина заступилась за многодетную семью, которую выселяют из квартиры в Москве.