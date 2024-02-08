Жертва процесса: миллиардер Фридман сослался на санкции и выиграл суд против уволенной домработницы Козлик

Миллиардер Фридман выиграл суд против беременной горничной

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Британское издание The Telegraph раскрыло подробности процесса, в ходе которого бывшая горничная миллиардера Михаила Фридмана пыталась отсудить у него положенные ей декретные выплаты.

Иск против Фридмана подала его бывшая домработница Доминика Козлик, которая работала в особняке предпринимателя в Лондоне. Весной 2022 года она пребывала в отпуске по беременности, когда власти Великобритании ввели против миллиардера личные санкции и заблокировали его банковские счета. В результате Козлик осталась без положенных ей декретных выплат, а после её и вовсе уволили.

Горничная указала в обращении в суд, что работала на Фридмана с 2015 года, но конкретно в лондонском особняке следила за порядком в последний перед увольнением год. В ноябре 2021-го она ушла в отпуск, потому что ждала ребёнка, и ежемесячно должна была получать чуть менее двух тысяч долларов.

Козлик обвинила бывшего работодателя в незаконном увольнении в период беременности, половой дискриминации и нарушении условий трудового договора. Суд признал её не более чем "жертвой процесса" и согласился, что Фридман не мог обеспечить ей выплаты из-за наложенных на него санкций.

По данным Forbes, состояние основателя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана оценивается в 12,6 миллиарда долларов.