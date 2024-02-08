Как привлечь удачу в китайский Новый год: секреты стола и традиции, которые изменят вашу жизнь

Эксперт по китайской астрологии, Елена Петрова, поделилась советами по традиционному встречанию китайского Нового года. Она рассказала о важности правильно накрытого стола, где богатое угощение играет ключевую роль. Главными символами стола являются пельмени с мясной начинкой и мандарины.
Как сообщает сайт Москва 24, также рекомендуется положить на стол апельсины, виноград, шоколадные конфеты и другие символические блюда, которые привлекают удачу, любовь и процветание. По традиции, в центре стола ставят денежное дерево или деревце мандарина, украшенные настоящими деньгами и драгоценностями.
Важно также поддерживать положительное настроение и радовать других во время праздника.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.