Как привлечь удачу в китайский Новый год: секреты стола и традиции, которые изменят вашу жизнь

Эксперт по китайской астрологии, Елена Петрова, поделилась советами по традиционному встречанию китайского Нового года. Она рассказала о важности правильно накрытого стола, где богатое угощение играет ключевую роль. Главными символами стола являются пельмени с мясной начинкой и мандарины.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.