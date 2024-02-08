Как привлечь удачу в китайский Новый год: секреты стола и традиции, которые изменят вашу жизнь

Астролог Петрова рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по китайской астрологии, Елена Петрова, поделилась советами по традиционному встречанию китайского Нового года. Она рассказала о важности правильно накрытого стола, где богатое угощение играет ключевую роль. Главными символами стола являются пельмени с мясной начинкой и мандарины.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает сайт Москва 24, также рекомендуется положить на стол апельсины, виноград, шоколадные конфеты и другие символические блюда, которые привлекают удачу, любовь и процветание. По традиции, в центре стола ставят денежное дерево или деревце мандарина, украшенные настоящими деньгами и драгоценностями.

Важно также поддерживать положительное настроение и радовать других во время праздника.