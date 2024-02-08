Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиардер Фридман выиграл суд против беременной горничной
5 уникальных автомобилей, сделанных своими руками: от классики до дрифт-кара
Максимальное ускорение падения снежинки достигает 142 м/с², измерили физики
Агрессивные собаки: кинофантазии и реальные угрозы
Дипломат Мешков: рассказы Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного
Покупка без оплаты: российские магазины теряют миллионы из-за проб и предлагают законные изменения
Spectator: На Украине разгорается гражданский конфликт из-за призыва в ВСУ
Daily Star: эксперты перечислили строгие штрафы на горнолыжных курортах
Как определить реальный пробег подержанного автомобиля и избежать мошенников
Как привлечь удачу в китайский Новый год: секреты стола и традиции, которые изменят вашу жизнь

Астролог Петрова рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год

0:47
Общество

Эксперт по китайской астрологии, Елена Петрова, поделилась советами по традиционному встречанию китайского Нового года. Она рассказала о важности правильно накрытого стола, где богатое угощение играет ключевую роль. Главными символами стола являются пельмени с мясной начинкой и мандарины.

Астролог Петрова рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает сайт Москва 24, также рекомендуется положить на стол апельсины, виноград, шоколадные конфеты и другие символические блюда, которые привлекают удачу, любовь и процветание. По традиции, в центре стола ставят денежное дерево или деревце мандарина, украшенные настоящими деньгами и драгоценностями.

Важно также поддерживать положительное настроение и радовать других во время праздника.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Токсиколог Водовозов заявил, что БАД содержат лекарственные препараты
Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений
Зимний смузи из яблока, банана и киви: полезный напиток на кефире
Эти жуки питаются плодами и листьями растений
Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей
Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие
Авдеевка "сломана", и положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Артёмовске
Диетолог Соломатина назвала продукты, приготавливаемые в микроволновой печи, полезными
В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц
Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников