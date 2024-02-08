"Ольга" освободила от занятий школьников Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев позволил школьникам региона не приходить на уроки в дни непогоды, вызванной циклоном "Ольга". С этим разрешением в среду он обратился к родителям в своём телеграм-канале.
Он привёл тревожные прогнозы синоптиков: полуметровые сугробы, видимость до 500 метров.
"При возможности в такую непогоду детям и школьникам, в том числе и старших классов, лучше оставаться дома 8 и 9 февраля", — резюмировал глава региона.
Вместе с тем работа образовательных организаций не прекращается, и тех, кто захочет всё же учиться, они должны принять, добавил Авдеев.
Североатлантический циклон тем временем засыпал снегом Москву и двинулся к Уралу.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.