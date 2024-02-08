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"Ольга" освободила от занятий школьников Владимирской области

Из-за "Ольги" владимирский губернатор Авдеев разрешил прогулять школу

0:44
Общество

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев позволил школьникам региона не приходить на уроки в дни непогоды, вызванной циклоном "Ольга". С этим разрешением в среду он обратился к родителям в своём телеграм-канале.

Из-за "Ольги" владимирский губернатор Авдеев разрешил прогулять школу
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Он привёл тревожные прогнозы синоптиков: полуметровые сугробы, видимость до 500 метров.

"При возможности в такую непогоду детям и школьникам, в том числе и старших классов, лучше оставаться дома 8 и 9 февраля", — резюмировал глава региона.

Вместе с тем работа образовательных организаций не прекращается, и тех, кто захочет всё же учиться, они должны принять, добавил Авдеев.

Североатлантический циклон тем временем засыпал снегом Москву и двинулся к Уралу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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