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Такер Карлсон опубликует интервью с Путиным в 02:00 по Москве 9 февраля

Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с Путиным на сайте в 02:00 по Москве 9 февраля

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Общество

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что его интервью с российским президентом Владимиром Путиным выйдет 8 февраля в 18:00 по часовому поясу США.

Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с Путиным на сайте в 02:00 по Москве 9 февраля
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По Москве это будет уже 9 февраля 2 часа ночи.

"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… 8.02 в 18.00 (02:00 мск 9 февраля)" — пишет журналист.

Совет нацбезопасности США сомневается в необходимости выхода этого интервью. Также представитель Вашингтона Джон Кирби заявил, что не стоит забегать вперёд интервью, которое еще не случилось.

Ранее Такер (которого Дональд Трамп пообещал сделать вице-президентом США после победы) анонсировал, что полная версия интервью будет размещаться на его портале (TuckerCarlson.com), а также в социальной сети X.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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