Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что его интервью с российским президентом Владимиром Путиным выйдет 8 февраля в 18:00 по часовому поясу США.
По Москве это будет уже 9 февраля 2 часа ночи.
"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… 8.02 в 18.00 (02:00 мск 9 февраля)" — пишет журналист.
Совет нацбезопасности США сомневается в необходимости выхода этого интервью. Также представитель Вашингтона Джон Кирби заявил, что не стоит забегать вперёд интервью, которое еще не случилось.
Ранее Такер (которого Дональд Трамп пообещал сделать вице-президентом США после победы) анонсировал, что полная версия интервью будет размещаться на его портале (TuckerCarlson.com), а также в социальной сети X.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.