800 тысяч рублей за сбитого ребенка: в Тюмени прокурор заступился за школьника

В октябре 2023 года в Тюмени произошел серьезный инцидент на пешеходном переходе на Московском тракте.
Водитель такси, 64-летняя женщина, нарушила правила дорожного движения, подъезжая к перекрестку с неисправным светофором. Несмотря на то, что другие автомобили в соседних рядах остановились, чтобы пропустить пешеходов, водитель такси не сбавила скорость и сбила 9-летнего школьника, который переходил дорогу со своей матерью. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы, сообщает nashgorod.ru.
Прокурор Калининского административного округа Тюмени выступил от имени несовершеннолетнего потерпевшего и предъявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. Заявленная сумма составляет 800 тысяч рублей.
Дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.