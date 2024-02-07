800 тысяч рублей за сбитого ребенка: в Тюмени прокурор заступился за школьника

В Тюмени прокурор подал гражданский иск к таксистке, которая сбила 9-летного школьника

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В октябре 2023 года в Тюмени произошел серьезный инцидент на пешеходном переходе на Московском тракте.

Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

Водитель такси, 64-летняя женщина, нарушила правила дорожного движения, подъезжая к перекрестку с неисправным светофором. Несмотря на то, что другие автомобили в соседних рядах остановились, чтобы пропустить пешеходов, водитель такси не сбавила скорость и сбила 9-летнего школьника, который переходил дорогу со своей матерью. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы, сообщает nashgorod.ru.

Прокурор Калининского административного округа Тюмени выступил от имени несовершеннолетнего потерпевшего и предъявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. Заявленная сумма составляет 800 тысяч рублей.

Дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.