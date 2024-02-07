Скоро в магазинах можно будет бесплатно есть. Что об этом думают власти?

Россия готовится к разрешению употребления продуктов в магазинах до оплаты на кассе

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Подготовлен законопроект, позволяющий покупателям потреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе, если у продукта есть упаковка и фиксированная цена.

Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Данный проект призван устранить неоднозначность законодательства, касающегося этого вопроса. На сегодняшний день законодательство не устанавливает явного запрета или разрешения на такие действия, что может приводить к конфликтам между покупателями и службами безопасности магазинов. Об этом сообщает Известия.

Предложенный законопроект предполагает, что покупатель, беря товар с полки, соглашается с условиями публичной оферты, а фактическое владение товаром возникает у него с момента его взятия. Это позволит избежать конфликтов и недоразумений между покупателями и персоналом магазинов.