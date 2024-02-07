Банки должны будут отчитываться о бриллиантах. Что скрывают от вас власти

Власти вводят обязательную отчетность для банков по операциям с бриллиантами

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

С сентября 2024 года банки будут обязаны отчитываться о всех операциях с бриллиантами в специальную государственную систему.

Фото: Wikipedia by Mario Sarto is licensed under CC BY-SA 3.0

Инициатива, разработанная Минфином, направлена на повышение прозрачности и контроля за оборотом драгоценностей. Эксперты считают, что такие меры защитят покупателей от подделок и увеличат фискальные поступления в бюджет. Об этом сообщает Известия.

Среди преимуществ нововведений — возможность проверки подлинности бриллиантов и их истории при перепродаже. После отмены НДС на покупку физлицами бриллиантов в банках увеличилось число операций, что подтолкнуло власти к введению новых мер контроля. Проект находится на этапе публичного обсуждения.