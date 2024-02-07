Шокирующее видео: курьер сделал невероятное, узнав, что жена бизнесмена осталась одна с младенцем

В Тюмени курьер, ожидая вручения посылки, решил помочь семье, почистив снег во дворе.
Предприниматель Артем Рахмеев, хозяин дома, не был тогда дома, а его жена осталась одна с месячным ребенком на руках. Рахмеев выразил благодарность курьеру за проявленное внимание и заботу. Об этом сообщает Megatyumen.ru.
Видео, размещенное предпринимателем, показывает, как курьер взял лопату и принялся за уборку снега. Этот случай подчеркнул важность проявления доброты и внимания к окружающим людям.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.