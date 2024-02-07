Шокирующее видео: курьер сделал невероятное, узнав, что жена бизнесмена осталась одна с младенцем

Доброе дело курьера: в Тюмени жена бизнесмена осталась одна с ребенком, а он почистил снег

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени курьер, ожидая вручения посылки, решил помочь семье, почистив снег во дворе.

Фото: курьер чистит снег by Артем Рахмеев

Предприниматель Артем Рахмеев, хозяин дома, не был тогда дома, а его жена осталась одна с месячным ребенком на руках. Рахмеев выразил благодарность курьеру за проявленное внимание и заботу. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Видео, размещенное предпринимателем, показывает, как курьер взял лопату и принялся за уборку снега. Этот случай подчеркнул важность проявления доброты и внимания к окружающим людям.