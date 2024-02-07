Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сергиевом Посаде открылись новые центры зимних развлечений
Законопроект об охране границ и помощи Украине заблокирован в Сенате США
Эксперты перечислили автомобили, наиболее подверженные коррозии
Полезный аксессуар для горшков с растениями
Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Мастер и Маргарита"
Дизайнер призвала отказаться от книжного шкафа, если в нём нет модной литературы
Новый командир "Вагнера" объявил о размещении базы в Казачьих Лагерях, возможно, в Ростове-на-Дону
Россия готовится к разрешению употребления продуктов в магазинах до оплаты на кассе
Новость о болезни короля Великобритании возродила слухи о "проклятии Зеленского"
Шокирующее видео: курьер сделал невероятное, узнав, что жена бизнесмена осталась одна с младенцем

Доброе дело курьера: в Тюмени жена бизнесмена осталась одна с ребенком, а он почистил снег

0:34
Общество

В Тюмени курьер, ожидая вручения посылки, решил помочь семье, почистив снег во дворе.

Доброе дело курьера: в Тюмени жена бизнесмена осталась одна с ребенком, а он почистил снег
Фото: курьер чистит снег by Артем Рахмеев

Предприниматель Артем Рахмеев, хозяин дома, не был тогда дома, а его жена осталась одна с месячным ребенком на руках. Рахмеев выразил благодарность курьеру за проявленное внимание и заботу. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Видео, размещенное предпринимателем, показывает, как курьер взял лопату и принялся за уборку снега. Этот случай подчеркнул важность проявления доброты и внимания к окружающим людям.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Последние материалы
Полезный аксессуар для горшков с растениями
Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Мастер и Маргарита"
Дизайнер призвала отказаться от книжного шкафа, если в нём нет модной литературы
Новый командир "Вагнера" объявил о размещении базы в Казачьих Лагерях, возможно, в Ростове-на-Дону
Россия готовится к разрешению употребления продуктов в магазинах до оплаты на кассе
Новость о болезни короля Великобритании возродила слухи о "проклятии Зеленского"
Власти вводят обязательную отчетность для банков по операциям с бриллиантами
Доброе дело курьера: в Тюмени жена бизнесмена осталась одна с ребенком, а он почистил снег
Российская армия перерезает Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров
Ученые назвали причину, по которой раньше на Земле сутки длились 19 часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников