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Угроза вирусов: как ослабленный иммунитет создает опасные ситуации с корью и полиомиелитом

Иммунолог Жемчугов напомнил об отказе от прививок как причине вспышек кори

2:15
Общество

Ситуации с заразными заболеваниями, такими как корь, ветрянка или дифтерия, становятся всё более распространенными из-за ослабления общего иммунитета. Это связано с отсутствием желания своевременно вакцинировать детей, как отметил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью для "Радио 1".

Иммунолог Жемчугов напомнил об отказе от прививок как причине вспышек кори
Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Ранее мы расслабились — кори, полиомиелита, дифтерии не было. Но почему? Потому что с появлением вакцин в 1950-х годах началась массовая вакцинация детей. Это было в наше время, мне сейчас 66 лет. Мы фактически не сталкивались с подобными инфекциями. Но в 1990-х годах известное издание необоснованно заявило, что вакцина — это ужас. Это было лишь начало мощного антипрививочного движения. И вот теперь мы видим вспышки кори, полиомиелита и дифтерии. Некоторые дети умирают. И сейчас мы собираем плоды: иммунитет в стране ослаб, потому что определённый процент населения перестал вакцинировать своих детей", — пояснил Жемчугов.

По его словам, вирусы стали "находить" взрослых, у которых через 20 лет после вакцинации ослаб иммунитет. В 1960-80 годах такого не могло быть, потому что практически все проходили вакцинацию, и вирус не имел возможности "найти" никого без иммунитета. Врач также предупредил о серьёзной опасности, казалось бы, лёгких заболеваний.

"Я не хочу пугать, но и корь, и ветрянка, и полиомиелит — это очень серьёзные болезни. Иногда это может привести к инвалидности или даже смерти, особенно среди детей. Вспомним исторический пример: корабли из Португалии в XV или XVI веке привезли корь на острова в Тихом океане. В результате все местные жители погибли, потому что у них не было никакого иммунитета. Попал вирус, и все погибли", — разъяснил Жемчугов.

Ранее сообщалось о случае заражения корью в кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского. Принято решение, что до 12 февраля занятия там будут проводиться в дистанционном формате.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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