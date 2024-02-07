"Уже похоронили": в Британии разработан план погребения заболевшего раком Карла III

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Metro: похоронам Карла III дали кодовое название — операция "Менайский мост"

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Общество

Рак простаты у Карла III спровоцировал волнения среди англичан. Издание Metro сообщило, что здоровье короля вызывает серьёзную тревогу у подданных, несмотря на то, что онкология была выявлена на ранней стадии.

Metro: похоронам Карла III дали кодовое название — операция "Менайский мост"
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain

Также издание рассекретило детали операции "Менайский мост" — кодового названия плана мероприятий, связанных со смертью монарха. Этот план включает в себя объявление о кончине, время официального траура и подробности государственных похорон. Название дано в честь подвесного моста, который пересекает одноимённый пролив между островом Англси и материковой частью Уэльса.

Известно, что Карл III найдёт свой последний приют в специальной усыпальнице часовни Святого Георгия, расположенной в Виндзорском замке. Первыми о смерти короля известят наследника престола принца Уильяма и супругу монарха Камиллу, если в момент смерти они не будут находиться рядом с умирающим Карлом III.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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