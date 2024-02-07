Рак простаты у Карла III спровоцировал волнения среди англичан. Издание Metro сообщило, что здоровье короля вызывает серьёзную тревогу у подданных, несмотря на то, что онкология была выявлена на ранней стадии.
Также издание рассекретило детали операции "Менайский мост" — кодового названия плана мероприятий, связанных со смертью монарха. Этот план включает в себя объявление о кончине, время официального траура и подробности государственных похорон. Название дано в честь подвесного моста, который пересекает одноимённый пролив между островом Англси и материковой частью Уэльса.
Известно, что Карл III найдёт свой последний приют в специальной усыпальнице часовни Святого Георгия, расположенной в Виндзорском замке. Первыми о смерти короля известят наследника престола принца Уильяма и супругу монарха Камиллу, если в момент смерти они не будут находиться рядом с умирающим Карлом III.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.