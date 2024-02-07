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Юрист назвал три условия для выдачи граждан РФ другой стране

Юрист Давыденко: Россия сама не выдает своих граждан

2:29
Общество

Для того чтобы российского туриста или просто гражданина РФ выдали по запросу другой страны, необходимы три основания. Это могут быть Международное соглашение об оказании взаимопомощи, ордер Интерпола — международной организации уголовной полиции, либо решение Международного уголовного суда, объяснил председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма и председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в беседе с URA. RU.

Юрист Давыденко: Россия сама не выдает своих граждан
Фото: Openverse by Krassotkin's is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Важно отметить, что здесь не имеет значения, является ли человек туристом или нет. Международное соглашение об оказании взаимопомощи предусматривает процедуры выдачи разыскиваемых лиц. Кроме того, ордер Интерпола играет важную роль. Если страна является членом этой международной организации уголовной полиции, она обязана сотрудничать в выдаче лиц, находящихся в розыске. Правда, в разных странах могут быть разные процедуры: где-то необходимо судебное решение, а где-то решение соответствующего органа. Кроме того, существует Международный уголовный суд, в который входят 123 страны-участницы, включая государства из Евросоюза, Молдову, Монголию, Венесуэлу и Южную Африку. Не все страны являются его членами, но их решения также могут иметь юридическую силу", — подчеркнул Дмитрий Давыденко.

Председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма добавил, что между разными странами существуют судебные обмены.

"Существуют также судебные обмены, которые предусматривают договоры о признании судебных решений и оказании помощи по уголовным делам. Если между странами заключены соответствующие договоры, например, между РФ и Киргизией, и российский гражданин находится в розыске на территории Киргизии, власти последней обязаны арестовать его и передать на территорию России, и наоборот", — отметил Давыденко.

При этом собеседник агентства напомнил, что Россия не выдает своих граждан никаким иностранным государствам.

"В настоящее время, например, Великобритания не выдаёт никого в Россию. Однако это касается исключительно случаев, связанных с решениями суда. Россия, в свою очередь, не выдаёт своих граждан никогда. Например, если человек обладает гражданством как РФ, так и США, и его запрашивает Америка, Россия не будет его выдавать, поскольку он является гражданином РФ. То же самое действует и наоборот", — заявил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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