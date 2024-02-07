Сначала съесть, потом заплатить: в России могут разрешить употреблять продукты и напитки до оплаты на кассе

В России хотят разрешить употреблять продукты до оплаты на кассе

2:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В России разработали законопроект, разрешающий употребление напитков и продуктов в магазинах до совершения расчёта на кассе.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Проект закона, подготовленного в Комитете по труду и соцполитике, внесут на рассмотрение в Государственную Думу РФ, сообщают "Известия". Законопроект предлагает разрешить россиянам есть и пить в магазинах до того, как покупки будут оплачены на кассе. Новый закон призван внести ясность в вопросы действия публичной оферты, согласие с которой клиент выражает, когда берёт товар с полки, и права собственности, возникающего в момент оплаты покупки.

"Покупатель, беря товар с полки, выражает согласие с офертой с условием последующей оплаты на кассе. Фактически товар поступил во владение покупателя, это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить товар не снимается с потребителя", — прокомментировал один из авторов законопроекта, председатель Комитета по труду и социальной политике Государственной думы РФ Ярослав Нилов.

Депутат указал, что из-за неясности в этом вопросе в магазинах нередко возникают споры и конфликты между покупателями и сотрудниками. Именно с этой целью он предлагает сделать законным употребление ещё не оплаченных продуктов. Но, к примеру, развесные орехи, закон поедать не разрешит. Речь идёт исключительно об упакованных товарах — минеральной воде, мороженом и так далее.

Эксперты скептически настроены по отношению к этой инициативе, поскольку такое разрешение может привести к повышению издержек со стороны торговых сетей, а дополнительные затраты бизнес традиционно возложит на плечи покупателей, заложив их в цены товаров на полках.

Кроме того, разрешение "употреблять" прямо в магазине может привести к разного рода неприятным ситуациям. Напомним, 14 января в алкогольном отделе одного из гипермаркетов Перми мужчина выпил одну за одной несколько бутылок крепких спиртных напитков, после чего скончался на месте от интоксикации.