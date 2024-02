Сначала съесть, потом заплатить: в России могут разрешить употреблять продукты и напитки до оплаты на кассе

В России разработали законопроект, разрешающий употребление напитков и продуктов в магазинах до совершения расчёта на кассе.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.