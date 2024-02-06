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Сургутские мусульмане негодуют из-за нечестных попрошаек у мечети

В Сургуте нечестные попрошайки у мечети возмутили местных мусульман

1:19
Общество

В Сургуте возле мечети происходят систематические нападки попрошаек на верующих, особенно в дни пятничной молитвы.

В Сургуте нечестные попрошайки у мечети возмутили местных мусульман
Фото: Openverse by akk_rus is licensed under CC BY 2.0

Однако большинство из этих попрошаек не являются искренне нуждающимися людьми, а используют эту ситуацию для мошенничества и незаконного заработка. Сургутяне утверждают, что группа, называющая себя нуждающимися, на самом деле преследует лишь финансовую выгоду.

Внимание на эту проблему обратил читатель "Вестника Сургутского района" по имени Алмаз, который столкнулся с нечестными практиками женщины, появившейся у мечети на инвалидной коляске. Несмотря на запрос диагноза, женщина не предоставила подробной информации о своем заболевании, но настаивала на сборе 700 тысяч рублей на операцию. Это вызвало подозрения у Алмаза и подтолкнуло его к обращению в печать с проблемой, сообщает muksun.fm.

Имам мечети, Рустам хазрат, подтвердил наличие организованных групп попрошаек, среди которых многие состоятельные люди из цыганской общины, которые используют попрошайничество как источник дохода. Он выразил недовольство этой практикой, подчеркнув, что многие из этих людей физически здоровы и способны к труду. Однако он также признал, что среди попрошаек есть и те, кто действительно нуждается в помощи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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