Значительный разрушений нет: стали известны последствия атаки ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об отсутствии значительных разрушений из-за атаки беспилотников ВСУ по региону

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Утром 6 февраля в городе Губкин, расположенном в Белгородской области, произошла атака нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Официальный Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Один из них упал и взорвался, но по сообщению главы региона, Вячеслава Гладкова, на данный момент не зафиксировано значительных разрушений. Начало восстановительных работ планируется в ближайшее время.

Однако были зафиксированы повреждения частных домов, включая выбитые окна, посеченные кровли и фасады, а также поврежденные заборы. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время, сообщает bel.ru.

Кроме того, в тот же день было сообщено о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь украинских БПЛА над регионом.