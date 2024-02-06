Значительный разрушений нет: стали известны последствия атаки ВСУ по Белгородской области

Утром 6 февраля в городе Губкин, расположенном в Белгородской области, произошла атака нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Один из них упал и взорвался, но по сообщению главы региона, Вячеслава Гладкова, на данный момент не зафиксировано значительных разрушений. Начало восстановительных работ планируется в ближайшее время.
Однако были зафиксированы повреждения частных домов, включая выбитые окна, посеченные кровли и фасады, а также поврежденные заборы. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время, сообщает bel.ru.
Кроме того, в тот же день было сообщено о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь украинских БПЛА над регионом.
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