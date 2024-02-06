Искусственный дефицит: жители Омска возмутились нелегальной свалке яиц

В Омске была обнаружена нелегальная свалка, что вызвало огромный интерес местных жителей и властей.
В Telegram-канале "Омск Live" было опубликовано видео, снятое местным жителем, на котором запечатлен масштаб свалки. Особое внимание привлекли десятки яиц, разбросанные по свалке и приобретшие черный цвет, что указывает на их длительное пребывание там. Местонахождение свалки было указано как Чкаловский район, сообщает gorod55.ru.
В ответ на обнародованную информацию, городская администрация проявила заинтересованность, но не смогла предоставить подробный комментарий, попросив автора видео указать точное местоположение свалки. В комментариях к публикации появились различные предположения о происхождении яиц и возможной связи с историческими событиями, такими как искусственное создание дефицита товаров в прошлом.
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