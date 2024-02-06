С 1 февраля 2024 года вступили в силу существенные изменения в Федеральный закон, регулирующий деятельность коллекторов и кредиторов.
Теперь закон закрепляет понятие "профессиональной коллекторской организации" и устанавливает обязательное использование соответствующего термина в наименовании всех агентств. ФССП получила новые контрольно-надзорные полномочия, распространяющиеся на кредитные и микрофинансовые организации. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".
Обязанности для этих организаций включают в себя не только использование специального оборудования и программного обеспечения, но и сохранение информации о взаимодействии с должниками в течение трех лет. Взаимодействие с гражданами-должниками стало более разнообразным, включая использование роботов-коллекторов и электронное взаимодействие через портал Госуслуг, однако существуют ограничения на количество сообщений, отправляемых через портал.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.