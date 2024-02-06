Шокирующие изменения в законе: что ждет должников с февраля 2024 года?

Изменения в законодательстве: новые правила для коллекторов и кредиторов с 2024 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 февраля 2024 года вступили в силу существенные изменения в Федеральный закон, регулирующий деятельность коллекторов и кредиторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Теперь закон закрепляет понятие "профессиональной коллекторской организации" и устанавливает обязательное использование соответствующего термина в наименовании всех агентств. ФССП получила новые контрольно-надзорные полномочия, распространяющиеся на кредитные и микрофинансовые организации. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Обязанности для этих организаций включают в себя не только использование специального оборудования и программного обеспечения, но и сохранение информации о взаимодействии с должниками в течение трех лет. Взаимодействие с гражданами-должниками стало более разнообразным, включая использование роботов-коллекторов и электронное взаимодействие через портал Госуслуг, однако существуют ограничения на количество сообщений, отправляемых через портал.