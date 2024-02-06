Угроза в вашем доме: Плесень в квартире может быть опаснее, чем вы думаете

Почему плесень в квартире — это опасно: обзор последствий для здоровья и способы борьбы

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Плесень в квартире — это не только неприятное зрелище, но и потенциальная угроза для вашего здоровья. Общественная служба новостей предупреждает о том, что споры плесени могут вызвать различные заболевания и аллергические реакции, а также привести к серьезным проблемам с дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системами.

Чтобы предотвратить или устранить проблему с плесенью, важно следить за чистотой и проветриванием помещений, использовать специальные химические средства для устранения плесени, а также обращаться за помощью к специалистам при необходимости.