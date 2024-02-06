Плесень в квартире — это не только неприятное зрелище, но и потенциальная угроза для вашего здоровья. Общественная служба новостей предупреждает о том, что споры плесени могут вызвать различные заболевания и аллергические реакции, а также привести к серьезным проблемам с дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системами.
Чтобы предотвратить или устранить проблему с плесенью, важно следить за чистотой и проветриванием помещений, использовать специальные химические средства для устранения плесени, а также обращаться за помощью к специалистам при необходимости.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.