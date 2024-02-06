IT-эксперт назвал профессии, которые скоро исчезнут из-за нейросетей

IT-эксперт Павлович: ИИ будет дополнять человеческий труд, а не заменять его

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В перспективе искусственный интеллект, вероятно, сведет на нет несколько профессий, особенно те, которые могут быть стандартизированы и автоматизированы. Это мнение высказал Иван Павлович, основатель и генеральный директор компании Into.

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Первые профессии, подверженные риску, — водители грузовиков, такси и курьеры, так как развитие беспилотного транспорта становится все более заметным.

"Беспилотные транспортные средства могут сократить число аварий, вызванных человеческим фактором, и повысить эффективность доставки. "Яндекс" уже активно тестирует беспилотные такси, и в некоторых районах это уже реальность", — подчеркнул Павлович в интервью с корреспондентом издания "Подмосковье Сегодня".

Роботизированные производственные линии и автоматизированные системы уже заменили многих работников на заводах. Роботы не устают, не нуждаются в отдыхе и способны работать эффективно и точно в течение длительного времени.

Искусственный интеллект может также автоматизировать рутинные бухгалтерские процедуры.

"Многие аспекты бухгалтерского учета и финансового анализа также могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Он способен обрабатывать большие объемы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок, чем человек", — уточнил собеседник.

В настоящее время чат-боты и виртуальные помощники, работающие на базе ИИ, успешно применяются для первичной поддержки клиентов во многих секторах. Они эффективно обрабатывают стандартные запросы и даже способны вести сложные диалоги, что снижает потребность в сотрудниках колл-центров. Также нейросети могут быстро анализировать юридические документы, что в свою очередь может сократить число рабочих мест для юристов.

"Важно отметить, однако, что искусственный интеллект также создаёт новые рабочие места и специальности. В основном, они возникают в областях разработки, обслуживания и управления системами ИИ. Кроме того, многие эксперты считают, что ИИ будет дополнять, а не полностью заменять человеческий труд, особенно в творческих профессиях и в тех, где важно понимание эмоций и социальных взаимодействий", — заключил Павлович.