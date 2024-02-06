Чем ЕГЭ лучше обычных экзаменов, директор школы опроверг мифы

Директор частной школы рассказал о преимуществах ЕГЭ перед классическими экзаменами

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Тема ЕГЭ становится объектом ожесточенных дискуссий как в коридорах власти, так и в кругах обычных людей. Несмотря на множество предубеждений, этот экзамен уже на протяжении более двух десятилетий является неотъемлемой частью системы образования.

Фото: Wikipedia by Gnarlycraig

Одним из наиболее распространенных мнений о ЕГЭ является то, что подготовка к нему накладывает на школьников настолько сильный стресс, что часто требуется помощь специалистов.

Дмитрий Сергеевич Береснев, директор частной школы "Ретро", в ходе беседы с корреспондентом RuNews24. ru, основываясь на опыте своего учебного заведения, опроверг это мнение.

"У нас в школе мы осуществляем эффективную подготовку к ЕГЭ через индивидуальные учебные планы и раннюю профилизацию, поэтому мы не наблюдаем у ребят такого уровня стресса", — заявил он.

Вторым по популярности мифом об ЕГЭ является сравнение его с классической формой сдачи выпускных экзаменов в школе и при поступлении в вуз. До введения ЕГЭ это были два различных вида экзаменов. Вступительные в университет и выпускные из школы.

Береснев отметил, что ЕГЭ имеет много преимуществ. Одним из основных является возможность абитуриентам из разных регионов поступать в удаленные университеты. Кроме того, среди преимуществ ЕГЭ — упрощение процедуры поступления в вуз и длительный срок действия результатов экзамена, что позволяет использовать их в течение нескольких лет. Более того, согласно его словам, ЕГЭ требует более серьёзной подготовки, что стимулирует к самостоятельным учебным занятиям.

Тем не менее, несмотря на эти преимущества, ЕГЭ имеет и свои недостатки. Основным из них является повышенный уровень стресса как у школьников, так и у их родителей.

"Выпускники часто описывают процесс сдачи экзамена как настоящий ад, упоминая металлоискатели, строгий контроль и другие аспекты. По сути, мы сами создаем этот стресс", — пояснил он.