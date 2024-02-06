В РФ может появиться своя классификация болезней: общемировые практики не подходят

Терапевт Звонков заявил, что международная классификация болезней не подходит РФ

4:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Вместо того чтобы внедрить Международную классификацию болезней и проблем 11-го пересмотра (МКБ-11) в России, может возникнуть своя национальная классификация, известная как РКБ, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с URA. RU.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Правительство приостановило внедрение МКБ-11 в России из-за значительного числа обращений общественности, по информации Минздрава России. Общественность отмечала, что МКБ-11 противоречит традиционным российским ценностям. На данный момент в РФ используется МКБ-10, введëнная в 1999 году. Начиная с 2022 года Россия, подобно многим другим странам, начала переход на новую классификацию болезней, и МКБ-11 должна была вступить в силу к 2025 году.

"МКБ не определяет методы обследования или лечения, она только классифицирует болезни и определяет, что является заболеванием, а что нормальным состоянием. Например, гомосексуализм, который был исключен из разряда психических расстройств, теперь в виде ЛГБТ* активно продвигается в Европе и определяет стандарты поведения. В МКБ-11 много таких спорных моментов. Поэтому неудивительно, если у нас вместо МКБ появится РКБ (Российская квалификация болезней), не зависящая от мнения экспертов ВОЗ," — сказал Звонков.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов отметил, что можно не принимать МКБ-11 в РФ в целом.

"Ничто не мешает создать собственное национальное статистическое и диагностическое руководство по психическим заболеваниям, например, по аналогии с DSM (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам). Если существует настолько много несогласия с МКБ-11 из-за блока кодов для классификации психических расстройств. В Штатах МКБ используется для основных диагнозов. У них есть DSM для психиатрии," — заявил врач.

Звонков пояснил, почему общемировые практики не подходят для России.

"Существует два типа медицины: социальная и коммерческая. Мы придерживаемся первой. Коммерческая агрессивна и ориентирована на прибыль от пациента. Поэтому мы не торопимся в принятии МКБ-11," — подчеркнул врач.

Тем не менее, терапевт отметил необходимость изменения текущей классификации болезней.

"В настоящее время десятая редакция вполне удовлетворительна. Ее нужно только адаптировать под наши российские потребности," — заключил эксперт.

Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор, добавил, что быстрый переход на новые стандарты невозможен.

"Мы используем МКБ-10, и невозможно перейти на МКБ-11 в один день. Болезни не меняются, меняются только кодировки и способы описания болезни по коду. Это потребует значительных изменений в стандартах медицинской помощи и во всех электронных медицинских документах. МКБ — это не клиническая классификация, а статистическая, которая не имеет отношения к лечению," — заключил он.

Врач-невролог, заведующий кабинетом головокружения клиники Иркутского государственного медицинского университета Алексей Борисов подчеркнул, что международная классификация не повлияет на лечение заболеваний.

"МКБ — это статистический и аналитический инструмент. Отсутствие заболевания в классификации не означает, что его не будут лечить и не выдавать больничные листы. В МКБ-10 практически каждая категория сопровождается кодировкой "другое уточнённое поражение" или "другое неуточнённое поражение". Также есть классификация "Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках", которую можно использовать для зашифровки многих состояний," — пояснил специалист.

*Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.