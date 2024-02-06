В МОК призвали отдать бронзу Олимпиады Канаде из-за допинга Валиевой

Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд высказал мнение о необходимости пересмотра баллов в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года.

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Он утверждает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен пересчитать результаты, чтобы бронзовая медаль была присуждена Канаде, а не России. Точку зрения Дика Паунда цитирует журналистка USA Today Кристин Бреннан в социальной сети X.

Паунд подчеркнул, что ошибка была явной, и для ее исправления не требуется сложных юридических процедур. Он отметил, что подсчет баллов не представляет собой сложной математики, и ошибка должна быть скорректирована. По словам Паунда, чем дольше проходит время, тем хуже выглядит ISU.

Исходно медали в командном турнире были распределены следующим образом: золото досталось России, серебро — США, бронза — Японии, а Канада заняла четвертое место. Однако после дисквалификации Валиевой на четыре года Спортивным арбитражным судом, ISU пересмотрел результаты, присудив России бронзовую медаль в связи с аннулированием результатов спортсменки.

Валиева была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.