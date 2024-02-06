Зачем опытные хозяйки ставят в холодильник стаканчик с водой, в которой разведена сода

Рабочие лайфхаки хозяек: как сода помогает поддерживать порядок в холодильнике

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

На плечи заботливых хозяек ложится огромный груз ежедневных обязанностей по дому. Между заботой о детях, стиркой, приготовлением обедов и ужинов, а также рутинной уборкой, время становится настоящим роскошеством. Многие из них знают эффективные лайфхаки, которые помогают существенно облегчить ведение домашнего хозяйства, оставляя время для наслаждения любимыми занятиями, такими как просмотр сериалов или чтение увлекательных книг.

Фото: goodfreephotos. com by Yinan Chen is licensed under public domain

Одним из умных советов, призванных облегчить быт, является использование соды для поддержания порядка в холодильнике, особенно это актуально в теплое время года.

Летом в холодильнике складывается целый арсенал продуктов, которые в жару быстро портятся, если оставить их на столе. Здесь хранятся мясо, молочные продукты, свежие фрукты, супы и соки, создавая разнообразные ароматы, которые могут впитаться в другие продукты, делая их в итоге безвкусными.

Полный продуктами холодильник заставляет холодильную установку работать на пределе, что приводит к образованию льда и снега на задней стенке и полках. Это, в свою очередь, приводит к замерзанию продуктов.

Чтобы избежать образования льда в холодильнике, достаточно разместить в нем стакан с раствором соды: 200 мл воды и 2-3 чайные ложки соды.

Гидрокарбонат натрия, содержащийся в соде, при испарении помешает образованию льда, а также предотвратит впитывание продуктами посторонних запахов, сохраняя их естественный аромат. Такой лайфхак станет полезным помощником для заботливых хозяек, помогая поддерживать порядок в холодильнике и продлевая срок хранения продуктов.