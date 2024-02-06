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Как выбрать губку для мытья посуды: разбираемся по цветам и степени жесткости

1:21
Общество

Многие из нас выбирают губки для мытья посуды, основываясь на их цене, внешнем виде или акциях, но мало кто знает, что цвет губки может быть ключевым при выборе.

Как выбрать губку для мытья посуды: разбираемся по цветам и степени жесткости
Фото: commons.wikimedia. org by Moebius1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Разберемся, как правильно определить жесткость губки и для каких задач подходят различные цвета.

Большинство хозяек не задумываются о том, почему губки для мытья посуды имеют разные цвета. Это не просто каприз производителей, а важный сигнал о том, какую посуду губка способна эффективно очистить.

При выборе губки следует обращать внимание на абразивную сторону, а не на поролон. Вот как различаются губки по цветам:

  • Красные губки (средней жесткости): Идеальны для удаления накипи из чайника или очистки сильно загрязненных тарелок.
  • Зеленые губки (высокой жесткости): Подходят для борьбы с устойчивой грязью на противнях и других стойких загрязнениях.
  • Желтые губки (низкой жесткости): Очищают бережно и подходят для посуды из фарфора, стекла и других материалов, требующих бережного отношения.

Также в продаже можно встретить губки с синей или черной абразивной частью, которые сравнимы по жесткости с металлическими губками, идеальными для чистки противней или сковородок от нагара. При следующей покупке обратите внимание на цвет губки, чтобы сделать правильный выбор для эффективной очистки вашей посуды.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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