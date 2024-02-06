Как выбрать губку для мытья посуды: разбираемся по цветам и степени жесткости

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Многие из нас выбирают губки для мытья посуды, основываясь на их цене, внешнем виде или акциях, но мало кто знает, что цвет губки может быть ключевым при выборе.

Фото: commons.wikimedia. org by Moebius1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Разберемся, как правильно определить жесткость губки и для каких задач подходят различные цвета.

Большинство хозяек не задумываются о том, почему губки для мытья посуды имеют разные цвета. Это не просто каприз производителей, а важный сигнал о том, какую посуду губка способна эффективно очистить.

При выборе губки следует обращать внимание на абразивную сторону, а не на поролон. Вот как различаются губки по цветам:

Красные губки (средней жесткости) : Идеальны для удаления накипи из чайника или очистки сильно загрязненных тарелок.

: Идеальны для удаления накипи из чайника или очистки сильно загрязненных тарелок. Зеленые губки (высокой жесткости) : Подходят для борьбы с устойчивой грязью на противнях и других стойких загрязнениях.

: Подходят для борьбы с устойчивой грязью на противнях и других стойких загрязнениях. Желтые губки (низкой жесткости): Очищают бережно и подходят для посуды из фарфора, стекла и других материалов, требующих бережного отношения.

Также в продаже можно встретить губки с синей или черной абразивной частью, которые сравнимы по жесткости с металлическими губками, идеальными для чистки противней или сковородок от нагара. При следующей покупке обратите внимание на цвет губки, чтобы сделать правильный выбор для эффективной очистки вашей посуды.