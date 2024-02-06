Белоснежный кружевной комплект — незаменимый выбор для многих женщин в сфере нижнего белья. Состоящий из натуральных тканей и синтетики, женский ансамбль может со временем потерять свою первозданную белизну, приобретая нежелательный желтоватый оттенок.
Однако нет необходимости избавляться от таких вещей. Существуют доступные народные средства, которые позволяют вернуть нижнему белью его привлекательность и яркость.
При отбеливании синтетического белья следует избегать хлорсодержащих средств, чтобы не нарушить структуру ткани. Шелковые изделия не выносят высоких температур и грубых воздействий.
Для возвращения первоначального вида тусклому бюстгальтеру и трусикам без химчистки, вам потребуется:
Смешайте указанные ингредиенты и добавьте в емкость с теплой водой. Поместите в раствор потускневшие предметы белья и оставьте на 15 минут. После этого выстирайте белье обычным способом вручную.
Тщательно прополощите бюстгальтер и трусики в воде комнатной температуры после стирки.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.