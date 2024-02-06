Как вернуть женскому нижнему белью ослепительную белизну и лоск: советы опытных хозяек

Восстановление белизны: эффективные методы отбеливания нижнего белья в домашних условиях

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Белоснежный кружевной комплект — незаменимый выбор для многих женщин в сфере нижнего белья. Состоящий из натуральных тканей и синтетики, женский ансамбль может со временем потерять свою первозданную белизну, приобретая нежелательный желтоватый оттенок.

Фото: архив by Famartin is licensed under public domain

Однако нет необходимости избавляться от таких вещей. Существуют доступные народные средства, которые позволяют вернуть нижнему белью его привлекательность и яркость.

Методы отбеливания, которые лучше избегать

При отбеливании синтетического белья следует избегать хлорсодержащих средств, чтобы не нарушить структуру ткани. Шелковые изделия не выносят высоких температур и грубых воздействий.

Возвращение ослепительной белизны нижнему белью

Для возвращения первоначального вида тусклому бюстгальтеру и трусикам без химчистки, вам потребуется:

Соль — 2 столовые ложки

Сода — 1 столовая ложка

Стиральный порошок — 1 столовая ложка

Смешайте указанные ингредиенты и добавьте в емкость с теплой водой. Поместите в раствор потускневшие предметы белья и оставьте на 15 минут. После этого выстирайте белье обычным способом вручную.

Тщательно прополощите бюстгальтер и трусики в воде комнатной температуры после стирки.