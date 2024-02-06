Стирка больших, объёмных подушек дело хлопотное, но не страшное: вот несколько советов хозяйкам

Заботливая стирка подушек: секреты безопасности и долговечности

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Профессиональные советы по эффективной и безопасной стирке подушек

Подушки, играющие важную роль в обеспечении комфортного сна, требуют регулярного ухода, чтобы сохранять безопасность и свежесть в процессе использования.

Фото: commons.wikimedia. org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зачастую в подушках скапливается большое количество пылевых клещей, являющихся сильными аллергенами, что подчеркивает необходимость правильного и регулярного их очищения.

Этапы стирки подушек:

Подготовка к стирке: Если подушка оснащена наперником из плотной ткани, не пропускающей воду, следует принять меры для эффективной стирки. Рекомендуется использовать только жидкие моющие средства при ручной стирке, так они легче вымываются.

Использование хозяйственного мыла: Для стирки можно применять хозяйственное мыло, тщательно растворенное в воде. Подушку оставляют в мыльном растворе на несколько часов, затем мять и заменять воду. Повторяйте этот процесс несколько раз для полного удаления желтых пятен.

Стирка в стиральной машине: Объемные подушки можно стирать в стиральной машине с использованием специального режима. Также существует хитрость: если подушка крупная, ее следует распороть для более эффективной стирки, разделяя наполнитель на части, которые стираются в отдельных мешочках.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите долговечность и свежесть ваших подушек, делая их безопасными для здоровья и комфортного сна.