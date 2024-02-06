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Пропустили срок вступления в наследство? Адвокат рассказала, что восстановить его можно лишь одним способом

Адвокат Самарина объяснила, что восстановить срок вступления в наследство можно лишь через суд

2:28
Общество

У претендентов на наследство имеется точно полгода, чтобы приступить к наследованию, и в течение этого периода необходимо представить заявление нотариусу. Однако иногда родственники не успевают соблюсти установленный срок, что может привести к потере права на наследство. Адвокат Ольга Самарина подчеркнула важность действий в таких ситуациях.

Адвокат Самарина объяснила, что восстановить срок вступления в наследство можно лишь через суд
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Спустя полгода с момента, выделенного на начало наследования, нотариус не способен оказать помощь. Претендентам на наследство остается единственный выход — обращение в суд с запросом о восстановлении упущенного срока.

Однако положительное решение будет вынесено только в случае, если заинтересованные лица могут доказать, что упустили срок по уважительной причине, такой как продолжительная командировка, нахождение за границей с невозможностью регулярного общения с умершим, тяжёлое заболевание или беспомощное состояние.

Часто возникающей ситуацией является упущение срока наследования родственниками, находящимися за границей, не успевающими вовремя вернуться в Россию. Для защиты своего наследственного права существуют несколько вариантов.

"Первый вариант: подать в суд заявление о восстановлении срока для наследования. Этот вариант актуален, если наследник не осведомлен о конкретных активах наследодателя, — поясняет Самарина. — Потребуется документальное подтверждение уважительной причины упущенного срока".

Второй вариант: обратиться в суд с заявлением о признании факта принятия наследства и установлении права собственности на него. Этот вариант подходит в случае, когда родственник осведомлён о наличии имущества, принадлежавшего умершему, и может доказать фактическое принятие наследства.

Действия, подтверждающие принятие, могут включать в себя: оплату коммунальных услуг, фактическое проживание в квартире, предпринятие мер по сохранности (установка сигнализации) и другие действия, сообщает aif.ru.

"Недавно в моей практике был аналогичный случай, когда наследник пропустил срок наследования из-за нахождения в другом регионе. Мы использовали второй вариант защиты, доказав фактическое принятие наследства в виде недвижимости и денежного вклада. Доказательствами служили оплата наследником членских взносов, проведение ремонта и поддержание имущества в надлежащем состоянии. Так что даже при упущенном сроке наследования не следует терять надежду", — подводит итоги адвокат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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