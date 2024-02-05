Директор частной школы поделился опытом запрета мобильных устройств на уроках

Дмитрий Береснев: запрет мобильных телефонов в школе несёт только положительный эффект

2:16 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала декабря прошлого года в российских школах вступили в силу новые ограничения, касающиеся использования мобильных телефонов учащимися во время учебных занятий. Теперь ученикам запрещено пользоваться ими в классе, за исключением ситуаций, когда это связано с чрезвычайными обстоятельствами, представляющими угрозу для жизни или здоровья.

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Время между уроками и переменами остается свободным для использования гаджетов.

Это новшество вызвало разногласия в обществе. Некоторые поддерживают запрет, считая, что мобильные телефоны могут отвлекать учащихся от учебного процесса, в то время как другие считают, что эти устройства необходимы для обеспечения связи между родителями и детьми.

Редакция информагентства RuNews24.ru обратилась тем, кто непосредственно занимается образованием детей. Дмитрий Сергеевич Береснев, директор частной школы "Ретро", подчеркнул, что в его учебном заведении телефоны всегда были запрещены.

При поступлении учеников в школу родители проинформированы о данном ограничении, и контроль над соблюдением этого правила осуществляется вплоть до временного изъятия устройств.

Береснев подчеркнул, что опыт их школы показывает положительный результат, поскольку дети быстро адаптируются к отсутствию мобильных телефонов в учебное время.

Директор высказал мнение, что хорошая программа и общение между учениками делают смартфоны излишними в школе. Он подчеркнул, что живое общение на переменах создает благоприятную атмосферу и помогает избежать отвлечения учащихся от учебного процесса.

В отношении родителей учащихся, Береснев отметил, что большинство из них положительно реагируют на данное ограничение. Тем не менее, у новоприбывших родителей из государственных школ могут возникнуть вопросы, которые, по мнению директора, с течением времени решаются в пользу запрета.

Он подчеркнул, что школа придерживается жесткой политики и считает такие правила обязательными.

Таким образом, введение запрета на использование мобильных телефонов в российских школах вызвало различные мнения, но опыт частной школы "Ретро" свидетельствует о положительном влиянии данной меры на обучение и взаимодействие учеников.